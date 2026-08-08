Valdengo, il Comune: "Appreso con dispiacere della messa in liquidazione della Fondazione Rivetti, attivati per garantire doposcuola"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’amministrazione comunale ha appreso con dispiacere, con una mail inviata in data 29/07/2026 dalla Fondazione Rivetti di Valdengo, la messa in liquidazione della stessa, con la conseguente cessazione di tutte le attività dal 31/07/2026.

Secondo quanto comunicato dalla Fondazione, tale decisione è stata assunta a causa della grave situazione finanziaria che la interessa da diversi anni e che ha già condotto, nei mesi scorsi, alla statizzazione della scuola dell’infanzia. Nel corso dell’ultimo decennio il Comune di Valdengo ha garantito un costante sostegno economico alla Fondazione Rivetti, erogando complessivamente euro 559.000,00 per il solo svolgimento dell’attività didattica, oltre ad

ulteriori contributi straordinari concessi negli anni per far fronte a specifiche necessità.

Per l’anno 2026, in attuazione della convenzione sottoscritta tra il Comune di Valdengo e la Fondazione Rivetti, rappresentata dal Presidente Edoardo Vercelli, era previsto un contributo annuo di euro 52.000,00. Considerata la cessazione dell’attività didattica della Fondazione al 30 giugno 2026, conseguente alla statizzazione della scuola dell’infanzia, il Comune ha provveduto a liquidare l’importo di euro 26.000,00, corrispondente ai sei mesi di e/ettivo svolgimento del servizio. Tali somme sono state erogate esclusivamente quale corrispettivo per l’erogazione del servizio scolastico e non costituiscono un contributo economico generico alla Fondazione.

Il Comune, per aiutare la Fondazione a risolvere la grave situazione economica e contribuire alla sua sopravvivenza, nella seduta del Consiglio comunale del 30/07/2026, ha approvato lo stanziamento della somma di 45.000 euro per un probabile acquisto di un terreno di proprietà della stessa; la Fondazione al momento non ha dato alcun riscontro scritto sulla sua fattibilità.

A seguito della e-mail ricevuta dalla Fondazione, il Comune di Valdengo si è immediatamente attivato per garantire il servizio di doposcuola alle famiglie; in accordo con il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Valdengo, di cui la nuova scuola pubblica farà parte, è stato inviato un sondaggio alle famiglie per capire quanti bimbi ne hanno necessità, ed a breve verranno aperte le iscrizioni per il servizio organizzato dal Comune.

L’amministrazione comunale esprime il proprio dispiacere per l’evolversi di questa situazione e ribadisce di aver sempre operato, nel rispetto delle norme vigenti e delle proprie competenze istituzionali, per sostenere la Fondazione Rivetti e favorire il mantenimento del servizio scolastico a beneficio della comunità".