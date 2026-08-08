Giornata Internazionale del Gatto: l’8 agosto dedicato alla tutela dei felini e alla lotta contro l’abbandono VIDEO

Agosto: mese di partenze, ferie e vacanze in luoghi esotici. L’estate giunge al suo apice di divertimento, ma non per tutti. Agosto è anche il mese in cui statisticamente sono stati registrati i picchi stagionali più elevati di abbandono animale. Non è dunque un caso che l’8 agosto sia stato scelto per celebrare la Giornata Internazionale del Gatto dall’International Fund for Animal Welfare (IFAW). La ricorrenza, istituita nel 2002, ha come intento quello di sensibilizzare sulla tematica dell’abbandono e del benessere felino, incoraggiando all’adozione responsabile e al rispetto per i gatti.

Celebrare la Giornata Internazionale del Gatto significa dedicare una festa a una figura che fin dall’antichità è sempre stata a fianco dell’uomo. Le prime testimonianze del rapporto tra mondo umano e felino risalgono a circa 10.000 anni fa, ma è all’epoca degli Egizi che il gatto ha raggiunto il suo apice simbolico, assumendo un valore divino associato alla dea Bastet, protettrice della casa e della fertilità. Il rapporto uomo-felino si è complicato nel Medioevo, quando nacquero leggende e superstizioni che correlavano i gatti alla stregoneria. Oggi il gatto ha invece ritrovato una connotazione positiva all’interno della nostra società, riacquisendo una posizione privilegiata e tutelata tanto che, secondo le statistiche, in Italia ci sarebbero oltre 8 milioni di gatti domestici.

Nonostante questa figura goda di una rinnovata considerazione nella società odierna, i dati sugli abbandoni e sulla scarsa cura per il benessere felino parlano chiaro: la sensibilizzazione deve continuare con costanza. Al centro di questa giornata non vi è solamente la volontà di promuovere le campagne anti-abbandono, ma anche quella di aumentare la consapevolezza sull’importanza della sterilizzazione per il controllo della popolazione felina. Inoltre, particolarmente importante è portare alla luce i casi di maltrattamento e di soppressione ingiustificata di esemplari, promuovendo la tutela e il rispetto per la vita del genere felino.

Durante l’anno, quella dell’8 agosto non è l’unica giornata dedicata ai felini. Vi sono infatti altre due occasioni particolarmente sentite, che sono state fissate nel calendario delle giornate nazionali. La prima ricorre il 17 febbraio ed è la Giornata Nazionale del Gatto in Italia, mentre la seconda è il 17 novembre. Quest’ultima è la Giornata Nazionale del Gatto Nero e ha come obiettivo quello di sfatare i miti e le superstizioni legate alla tradizione medievale.

La frequenza con cui vengono celebrate le ricorrenze dedicate al gatto mette in evidenza la necessità di continuare ad affrontare e portare all’attenzione dell’opinione pubblica problematiche ancora troppo spesso sottovalutate. Abbandono, mancanza di cure e scarso rispetto per la vita animale rappresentano segnali di una carenza di sensibilità che la società odierna non può più accettare, ma deve affrontare attraverso un maggiore senso di responsabilità collettiva.