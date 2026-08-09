Calura, escursioni e ricerca di refrigerio nei corsi d’acqua: l’invito a vivere la natura in sicurezza e senza rischi (foto di repertorio)

I recenti interventi di soccorso avvenuti a Salussola, nella zona di Oneglie e lungo i torrenti Cervo ed Elvo hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza nelle aree naturali, soprattutto durante la stagione estiva, quando questi luoghi vengono frequentati da un numero crescente di persone e famiglie per sfuggire sempre più alle frequenti ondate di calore e per prendere parte a qualche escursione.

Le forze dell'ordine e gli operatori invitano i cittadini ad affrontare l'ambiente naturale con consapevolezza e prudenza. Frequentare torrenti, sentieri e aree boschive richiede infatti il rispetto di alcune semplici regole che possono fare la differenza in caso di imprevisti e incidenti.

In particolare, i Carabinieri Forestali ricordano che in diverse aree sono presenti specifici divieti e una specifica segnaletica che deve essere sempre rispettata. Ignorare le disposizioni può comportare non solo situazioni di pericolo ma anche l'applicazione di sanzioni nei casi previsti dalla normativa. A ciò si aggiunge il rispetto degli eventuali divieti di balneazione oltre a non sottovalutare mai i rischi legati alla forza della corrente o ai cambiamenti improvvisi del clima.

Anche il personale del Soccorso Alpino, impegnato ogni anno in numerosi interventi, ribadisce l'importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare un'escursione o una giornata lungo i corsi d'acqua. È consigliabile indossare calzature idonee, conoscere le caratteristiche del territorio e informarsi preventivamente sulle condizioni meteorologiche, tenendo presente che il livello dei torrenti può aumentare rapidamente anche a causa di precipitazioni avvenute a monte.

Un comportamento responsabile, unito alla massima attenzione, rappresenta il modo migliore per vivere in sicurezza le bellezze naturali del nostro territorio ed evitare situazioni a rischio che potrebbero richiedere l'intervento dei soccorritori.