Cane in fuga lungo la strada principale, riportato a casa dai Carabinieri

Lunedì scorso, intorno alle 23, l'intuito e lo spirito di iniziativa dei Carabinieri hanno evitato che una disavventura si trasformasse in tragedia per Reina, un cane che si era allontanato dalla propria abitazione di Pralungo.

Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, i militari hanno notato l'animale visibilmente spaventato e disorientato lungo via Garibaldi, intento a schivare il traffico veicolare della tarda serata. Preoccupati per la sicurezza della viabilità e per l'incolumità del cane, i Carabinieri si sono immediatamente fermati per metterlo in salvo. Nonostante un iniziale tentativo di fuga causato dallo spavento, i militari sono riusciti a metterlo al sicuro.

Prima di attivare le procedure per il trasferimento in canile, l'equipaggio ha deciso di perlustrare attentamente la zona circostante alla ricerca di possibili indizi sul punto di allontanamento. La tenacia dei Carabinieri è stata premiata quando hanno notato una recinzione rotta nei pressi di un'abitazione. Suonato il campanello, ha risposto la proprietaria che, colta nel sonno, non si era ancora accorta della fuga di Reina. Grande è stata la commozione e la gratitudine della donna, che ha ringraziato calorosamente i militari per averle riportato a casa l'amato animale, sano e salvo.

A testimonianza del forte legame instaurato, nella giornata odierna i Carabinieri sono tornati a trovare la proprietaria e Reina per sincerarsi delle sue condizioni, cogliendo l'occasione per scattare una foto ricordo.