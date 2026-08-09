Zubiena, un incontro gratuito per imparare a usare lo smartphone

Un incontro gratuito per acquisire maggiore dimestichezza con lo smartphone e con i principali servizi digitali. L’appuntamento è in programma martedì 25 agosto, dalle 12.15 alle 13.15, al Punto di Accesso Territoriale di Zubiena, ospitato nei locali della biblioteca.

L’iniziativa del Consorzio intercomunale Servizi socio-assistenziali IRIS e dei PAT della Valle Elvo offrirà ai partecipanti un accompagnamento pratico, con indicazioni semplici e graduali sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

Nel corso dell’attività si potrà imparare a effettuare videochiamate e inviare fotografie, gestire ricette e prenotazioni sanitarie, navigare in sicurezza riconoscendo le possibili insidie della rete e creare un indirizzo di posta elettronica personale.

La partecipazione è gratuita. È necessario portare con sé il proprio telefono cellulare, possibilmente già carico.

Per informazioni è disponibile il numero verde 800 184 723.