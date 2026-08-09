Anffas, gite e visite alla riscoperta del Biellese

Ogni giorno una meta diversa. Le persone che vivono i servizi di Anffas, dal centro diurno di Gaglianico alle comunità di Biella e Salussola, trascorrono le giornate alla scoperta del nostro territorio, con proposte che cambiano a seconda della stagione.

Le uscite e le attività nascono sempre dai desideri espressi dalle persone stesse: alla Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas Biellese, la persona è sempre al centro e ogni proposta è un'occasione per allenare l'autodeterminazione.

Durante l'anno non mancano uscite in città e visite a mostre. Nel periodo estivo, invece, il programma si sposta all'aria aperta, tra le bellezze del Biellese. Si susseguono gite, pic-nic e passeggiate. Ogni destinazione racconta il territorio, tra montagne, torrenti e il Lago di Viverone. Proprio nei pressi dello specchio d'acqua, nei giorni scorsi, si è recato un gruppo.

"Ogni volta che li vedo tornare con gli occhi pieni di quello che hanno vissuto, capisco che il diritto a stare bene si costruisce anche così, con le uscite progettate ascoltando la voce dei protagonisti - ha commentato Alexandra Tiboldo Mura, presidente Anffas - Durante i mesi invernali ci concentriamo anche sulle attività dei nostri numerosi laboratori, ora sospesi per vivere la stagione estiva. Per tutti adesso è tempo di risate all'aria aperta e refrigerio".