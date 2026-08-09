Incendi in montagna, a Bielmonte il Laghetto del Massaro diventa una risorsa per gli elicotteri antincendio

“La tutela dei territori montani passa dall’impegno costante e dalla collaborazione nei momenti di emergenza. Alcuni dei territori a noi limitrofi sono da giorni colpiti da diversi incendi in zone difficilmente accessibili. In situazioni come queste, ogni risorsa a disposizione può fare la differenza nel supportare le operazioni di spegnimento e nella protezione del patrimonio naturale”. Lo riferisce la pagina Facebook di Oasi Zegna.

E aggiunge: “In questa immagine gli elicotteri antincendio attingono acqua dal Lago del Massaro, un'infrastruttura idrica che rappresenta una risorsa preziosa non solo per l'Oasi Zegna ma anche per i Vigili del Fuoco e per tutti gli operatori impegnati a contrastare gli incendi nei territori circostanti. Un sentito ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco, ai piloti e ai volontari impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Pur seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, desideriamo rassicurare i visitatori che l'Oasi Zegna non è interessata dagli incendi in corso: la viabilità, i sentieri e tutte le attività sono regolarmente accessibili”.