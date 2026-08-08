AIB Tavigliano in missione per la Calabria

Prosegue l’impegno degli AIB del Piemonte in Calabria nell’attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. In campo anche le unità del Biellese: è notizia di queste ore che è in partenza la squadra di Tavigliano in direzione di San Nicola Arcella.

La missione, coordinata dalla Regione Piemonte nell’ambito degli accordi di collaborazione interregionale, ha preso il via operativamente il 1° agosto e si concluderà il 28 agosto, con rientro della Colonna mobile in Piemonte previsto il 30 agosto.



La base operativa è stata allestita nel comune di Scalea, in provincia di Cosenza, in un territorio strategico situato ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, caratterizzato da un patrimonio boschivo di grande valore naturalistico ma anche da condizioni climatiche estive particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi.

L’attività è stata articolata in quattro turni settimanali.