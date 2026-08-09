Passanti allertano il 112: “Danno fuoco a residui vegetali e sterpaglie”, interventi a Valdilana e Callabiana (foto di repertorio)

Doppio intervento congiunto di Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco per due piccoli roghi segnalati da alcuni automobilisti in transito.

Gli episodi sono avvenuti nella giornata di ieri, 8 agosto, nei comuni di Valdilana e Callabiana: nel primo caso, stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe dato alle fiamme dei residui vegetali all’interno di un fusto. Lo stesso rischia ora una sanzione.

Anche nell’altro caso una persona avrebbe bruciato diverse sterpaglie ma, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, aveva già fatto perdere le sue tracce.