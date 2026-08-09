Pugno in pieno volto senza motivo: 61enne aggredito vicino alla stazione di Biella

È stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso l’uomo che, nel pomeriggio di ieri, 8 agosto, è rimasto vittima di un’aggressione.

Il fatto è avvenuto a pochi passi dalla Stazione di Biella San Paolo: stando alle prime ricostruzioni, il 61enne avrebbe ricevuto un pugno in pieno volto ad opera di sconosciuto senza alcun motivo apparente.

Lo stesso è stato assistito sul posto dal personale sanitario del 118. Il colpo violento gli avrebbe procurato un livido all’occhio.

Il presunto aggressore, invece, si era già allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli accertamenti sono stati poi eseguiti dai militari dell’Arma che hanno informato il ferito delle proprie facoltà di legge.