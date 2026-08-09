Nuoto, 5 medaglie e un titolo italiano con Remorini ai Tricolori Giovanili di Roma

Campionati Italiano giovanile estivo di nuoto da ricordare per il team In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino. Per 10 giorni gli atleti allenati dai tecnici Riccardo Mosca e Chiara Ferraris sono stati protagonisti allo Stadio del nuoto di Roma.



Pietro Remorini si conferma tra i giovani nuotatori italiani più continui facendo ancora una volta incetta di podi: per l’atleta biellese classe 2008 altre 5 medaglie: oro nella staffetta 4x100 mista juniores e argento nei 200 dorso juniores, bronzo nei 200 misti, argento nei 100 dorso e altro argento nella 4x200 stile libero cadetti.

Non solo Remorini, ma un movimento natatorio in grande crescita come confermano i risultati degli altri giovani nuotatori del team. Sofia Pranio ottima quinta nei 400 misti juniores. Emozione e soddisfazione nei 200 misti juniores femminile, con le gemelle Sofia e Maria Pranio bravissime a centrare entrambe la finale, conclusa poi al nono e decimo posto.



Sofia Pranio è stata anche undicesima nei 1500 stile libero juniores, gara nella quale si è piazzata 19ª Celeste Lesca. Ludovica Morbelli 37ª nei 100 rana cadette. Alice Senta 32º nei 200 dorso cadette, 44ª nei 100 dorso e ottava nella 4x200 stile libero cadette, Bogdan Edoardo Chiriac 42º nei 100 dorso junior, Maria Pranio 36ª nei 100 dorso juniores, Fabio Dal Molin 29º 200 delfino cadetti, Giorgia Caneparo 39ª nei 200 dorso juniores.



Tre biellesi protagoniste del buon 12º posto della staffetta 4x200 stile libero juniores: Sofia Pranio, Celeste Lesca e Maria Pranio, in gara con Greta Corti. E due nel 15º posto della 4x100 mista juniores, Maria Pranio e Giorgia Caneparo.



Ottime prove anche per i più giovani della categoria ragazzi: in evidenza Edoardo Trivero Boli, classe 2010 e il giovanissimo Lorenzo Dell’Olio, classe 2012 al debutto a Roma. Trivero Boli eccellente ottavo nei 200 misti con il personale portato a 2’09”98. Nella doppia distanza dei misti ottimo nono posto con una condotta di gara arrembante. Per lui anche un 23º posto nei 200 rana e un 28º nei 100 rana, oltre ai piazzamenti in staffetta, nono con la 4x200 stile libero e con la 4x100 mista.



Dell’Olio ha gareggiato con atleti del 2011 e 2010, 53º nei 100 rana 26º nei 200 rana, ma tra i migliori della sua annata, terzo nei 200 e 8º nei 100. In gara anche Leonardo Picariello, classe 2010: per lui un sesto posto nella 4x100 stile libero e un nono nella 4x200, oltre a un 33º posto nei 200 rane e un 42º nei 100. Per il team Crescentino in gara Mia Murru, classe 2012, 30ª nei 200 misti e 28ª nei 400 misti.



La stagione del team In Sport Rane Rosse si conclude così nel migliore dei modi, con la ciliegina sulla torta del secondo posto tricolore conquistato nella classifica generale maschile e del quarto nella femminile. Senza dimenticare i secondi posti delle squadre Esordienti B e A nei Campionati Regionali Lombardi di categoria.



Appuntamento per tutti alla ripresa degli allenamenti, che avverrà lunedì 7 settembre.