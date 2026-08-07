Sport, dalla Regione nove bandi: "Il programma più completo mai varato in Piemonte" FOTO

Sono in dirittura d’arrivo nove nuovi bandi dell’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte. Le misure, che saranno pubblicate entro la prima decade di ottobre, presentano numerose novità rispetto al passato.

Il programma è stato illustrato al Grattacielo Piemonte dall’assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Paolo Bongioanni, nel corso di un incontro con i vertici piemontesi del Coni, delle 50 Federazioni e dei 15 Enti di Promozione Sportiva.

«È un programma che abbiamo scritto insieme al Coni e al Cip, che ringrazio attraverso i presidenti regionali Stefano Mossino e Silvia Bruno, alle Federazioni e agli Eps – spiega Bongioanni –. Abbiamo messo a punto il più ampio ventaglio di interventi mai varato a favore dello sport piemontese, per sostenere le attività, gli eventi e le esigenze organizzative delle numerose realtà impegnate nello sport dilettantistico: dall’agonismo alle discipline per persone con disabilità, dal vivaio dei giovani campioni all’avviamento alla pratica sportiva».

Attraverso i nove bandi, la Regione sosterrà Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e società affiliate, contribuendo alle spese per sedi e utenze, all’organizzazione di tornei e manifestazioni, alla crescita dei giovani talenti e alla realizzazione di grandi eventi capaci di generare turismo e ricadute sul territorio.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Comitato regionale Piemonte del Coni, Stefano Mossino: «È un piano ampio e completo, che concretizza le linee più apprezzate dal Coni e dalle Federazioni: sostenere lo sport giovanile, quello praticato dalle persone con disabilità e il mondo della neve, affiancando i comitati regionali nel lavoro di valorizzazione dei talenti sportivi d’eccellenza, straordinari testimonial del Piemonte».

I bandi riguardano Sport per Tutti, Sport e disabilità, Eccellenza Sportiva, Eventi Sportivi, Gran Fondo e Marathon Ciclismo, Eccellenza Sportiva – Sci Club, Progetti Strategici – Sport Invernali, Sport Tradizionali piemontesi e Promozione dello sport. Saranno finanziate le spese sostenute e le attività svolte nel corso del 2026.

«Fra le novità più rilevanti – sottolinea Bongioanni – figurano il sostegno alle associazioni sportive per persone con disabilità affiliate al Cip e i bandi dedicati alla promozione dello sport e all’attività di base. Ho inoltre riattivato due misure che avevo fatto finanziare da consigliere regionale per favorire l’avvicinamento dei giovani agli sport invernali: una sosterrà gli Sci Club nelle spese per l’utilizzo delle piste di allenamento, l’altra i progetti rivolti agli studenti delle scuole piemontesi, che potranno avvicinarsi allo sci a condizioni agevolate».

Confermate, dopo il successo della precedente edizione, anche le linee di sostegno alle Gran Fondo e Marathon di ciclismo e agli sport tradizionali piemontesi, Pallapugno e Palla Tamburello.