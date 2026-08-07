Sordevolo, Suoni in Movimento in visita al Museo della Passione

Domenica 9 agosto Suoni in Movimento farà tappa a Sordevolo con un appuntamento che unirà cultura e musica.

La giornata inizierà alle 16 con una visita guidata al Museo della Passione, dedicata alla storia e al patrimonio della celebre rappresentazione sordevolese. Alle 17, nella chiesa parrocchiale, seguirà il concerto “Echi veneziani”. Protagonisti saranno l’Orchestra NISI ArteMusica e Matteo Trentin, primo oboe dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, impegnati in un programma incentrato sulla musica strumentale tra Sei e Settecento e sulla tradizione veneziana.