Biellese 1902, Paolo Esposito è il nuovo Direttore Marketing

Nato a Novara il 29 settembre 1973, Paolo Esposito porta in bianconero un bagaglio di esperienza costruito in quasi vent'anni di attività nel calcio professionistico. La sua carriera dirigenziale è iniziata nel 2007 con il Novara Calcio, oggi Novara Football Club, società della sua città, all'interno della quale ha ricoperto diversi incarichi nell'area marketing e commerciale, vivendo da protagonista ogni fase della storia del club, dalla Serie D alla Serie A, passando per Serie C e Serie B. Nel corso della sua esperienza ha inoltre ricoperto il ruolo di Team Manager, maturando una conoscenza trasversale delle dinamiche organizzative e gestionali di una società calcistica.

L'unica parentesi lontano dal calcio è stata quella vissuta con Igor Volley Novara, dove ha ricoperto, nella stagione 2014/2025, l’incarico di Responsabile Marketing.

La scelta di affidare a Paolo Esposito la direzione marketing rappresenta un ulteriore tassello nel processo di crescita della Biellese 1902. Dopo i risultati raggiunti nell'ultima stagione, il club si arricchisce di una figura di comprovata esperienza, chiamata a contribuire allo sviluppo di un'area strategica per il futuro della società.

Esposito affiancherà il management del club nello sviluppo della strategia commerciale, con l'obiettivo di consolidare il rapporto con gli Sponsor e i Partner già al fianco della Biellese, ampliare il network di aziende sul territorio e fuori provincia e creare nuove opportunità di crescita a supporto del progetto sportivo.

Il Presidente Alessandro Blotto, il Vice Presidente Simone De Mori e tutta la dirigenza danno il benvenuto a Paolo e gli rivolgono i migliori auguri di buon lavoro.

Claudio Porta, Direttore Operativo della Biellese 1902, commenta: “A nome mio e di tutto la famiglia bianconera desidero rivolgere a Paolo il più caloroso benvenuto. Siamo certi che la sua esperienza e le sue competenze rappresenteranno un valore aggiunto per il club e che il contributo che saprà oﬀrire nel suo nuovo ruolo, unito alla professionalità, alla dedizione e alla passione di tutto lo staﬀ operativo, darà un ulteriore impulso al nostro percorso di crescita. Stiamo portando avanti un progetto ambizioso, costruito giorno dopo giorno con il lavoro di tante persone. I risultati ottenuti nell'ultima stagione ci danno fiducia e ci fanno credere che, continuando su questa strada, si possa guardare con ottimismo al futuro e puntare, passo dopo passo, a riportare il club nelle categorie che più gli competono. Biella merita una proposta sportiva di alto livello e noi stiamo lavorando senza sosta per oﬀrirla alla Città e a tutto il territorio. Sono certo che Paolo sarà una risorsa preziosa per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.