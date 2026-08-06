Nasce il Biella Sport Festival: tre grandi appuntamenti al Forum tra basket e pallavolo FOTO

Dal 12 settembre all’11 ottobre il Biella Forum ospiterà il Biella Sport Festival, la nuova rassegna promossa dal Comune di Biella in collaborazione con SPB Scuola Pallavolo Biellese. Il programma riunisce tre manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale dedicate al basket e alla pallavolo.

L’iniziativa conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare il ruolo di Biella nell’organizzazione di eventi sportivi di primo piano e di valorizzare il Forum come struttura in grado di accogliere atleti, società prestigiose e un pubblico numeroso.

Il calendario si aprirà sabato 12 settembre con l’amichevole internazionale di basket tra Armani Olimpia Milano, una delle società più titolate d’Europa, e i greci del PAOK Salonicco. Il confronto vedrà in campo due club storici del panorama cestistico continentale.

Il secondo appuntamento è previsto per il 26 e 27 settembre con la seconda edizione del Trofeo Internazionale “Città di Biella”, torneo di pallavolo femminile di Serie A1. Al Biella Forum saranno presenti Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Volley Mulhouse Alsace, formazione francese, Millenium Brescia e UYBA Busto Arsizio. Le semifinali si disputeranno sabato, mentre le finali sono in programma domenica.

A chiudere il festival sarà, domenica 11 ottobre alle 17, l’amichevole di SuperLega maschile tra Cuneo Volley e Prata di Pordenone, due società protagoniste del massimo campionato italiano.

Tre manifestazioni consecutive, due discipline e alcune tra le più importanti realtà sportive italiane ed europee saranno dunque riunite al Biella Forum nell’arco di un mese.

Secondo il Comune, il Biella Sport Festival costituisce una proposta di particolare rilievo nel panorama piemontese e testimonia la capacità della città di ospitare appuntamenti sportivi di alto livello, con possibili ricadute positive per il territorio, il commercio, il turismo e le strutture ricettive.

Attenzione sarà riservata anche all’accessibilità. L’obiettivo dell’Amministrazione è permettere a famiglie, giovani e appassionati di partecipare agli eventi attraverso prezzi contenuti e uno speciale pacchetto unico, che consentirà l’ingresso a tutte e tre le manifestazioni a condizioni vantaggiose.

«Il Biella Sport Festival racconta una città che ha scelto di puntare sulla qualità e sulla capacità di ospitare grandi appuntamenti – dichiara il sindaco di Biella, Marzio Olivero –. Portare a Biella realtà sportive di questo livello non è solo un risultato organizzativo, ma il frutto di un percorso che negli ultimi anni ha visto arrivare campioni e nazionali di varie discipline, sia in campo maschile che femminile. Eventi di questa portata rappresentano un’opportunità per promuovere il territorio e generare ricadute positive per il commercio e il turismo. Vogliamo infatti che il Forum continui a essere un punto di riferimento, un luogo capace di regalare emozioni al pubblico e di valorizzare, attraverso eventi di prestigio, Biella e il suo territorio. Un ringraziamento va a Giusi Cenedese e alla Scuola Pallavolo Biellese per il prezioso lavoro svolto al fianco del Comune nell’organizzazione del Biella Sport Festival e alle società sportive locali che contribuiranno ad arricchire l’iniziativa».

«Con il Biella Sport Festival vogliamo lanciare un messaggio chiaro: Biella è una città che investe nello sport e che ha le capacità organizzative, le strutture e la credibilità per ospitare eventi di caratura nazionale e internazionale – aggiunge l’assessore allo Sport, Giacomo Moscarola –. In meno di un mese il Biella Forum accoglierà basket europeo, grande pallavolo femminile internazionale e SuperLega maschile, offrendo ai cittadini uno spettacolo sportivo di altissimo livello. È un’iniziativa che unisce promozione del territorio, valorizzazione dell’impiantistica sportiva e opportunità economiche per tutta la città. Abbiamo inoltre scelto di mantenere prezzi accessibili e di proporre un abbonamento unico perché crediamo che lo sport debba essere sempre più un patrimonio condiviso e aperto a tutti».

Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e del pacchetto speciale, insieme al calendario completo delle iniziative collaterali che accompagneranno il Biella Sport Festival. L’intenzione dell’Amministrazione è rendere la manifestazione un appuntamento fisso del calendario sportivo cittadino.