TeamVolley, completato il roster: ecco la banda Sara Vermiglio

Il TeamVolley ha ufficialmente completato il roster 2026/27, che ad ottobre andrà ad affrontare la quinta stagione consecutiva nel campionato nazionale di Serie B2. L’ultimo tassello è una schiacciatrice. Si tratta della laziale Sara Vermiglio, classe 2000 con alle spalle svariate esperienze in giro per l’Italia. Una personalità poliedrica, che nella vita si diletta di arte e scrittura: Sara è pittrice, insegnante di pilates e yoga e ha già pubblicato un libro. Tutti progetti a cui la nostra nuova giocatrice tiene moltissimo.

Dopo aver mosso i primi passi a Castelliri - nella società frusinate presieduta dal papà - e aver aggiunto in bacheca qualche trofeo giovanile, a 17 anni ha salutato casa per scoprire la B2 all’Assitec Volley di Sant’Elia Fiumerapido (FR). Vinto il campionato regionale campano con le casertane della Polisportiva Matese, nel 2024 si è spostata all’Amatori Volley Bari. Pochi mesi dopo Sara ha trionfato anche in Puglia, ma nei ranghi delle salentine di Monteroni. La sua ultima annata si è svolta ancora in B2, alla Sirdeco Volley di Pescara.

Queste le sue prime parole da giocatrice lessonese: «Ho scelto il TeamVolley perché è una società ambiziosa, ben organizzata e con un progetto tecnico chiaro. Ho percepito la giusta energia: un ambiente stimolante in cui posso mettere a disposizione la mia esperienza, continuare a crescere ed esprimermi al meglio in campo. I primi contatti sono avvenuti nei giorni scorsi. La dirigenza mi ha presentato le linee guida per la nuova stagione e ho avvertito immediatamente grande fiducia e sintonia nelle intenzioni. Le impressioni? Estremamente positive. Ci sono la professionalità e la serenità ideali per lavorare sodo e fare gruppo, fin da subito. A livello di squadra, l'obiettivo è costruire una mentalità vincente, partita dopo partita, puntando sempre al massimo risultato e a divertirci insieme ai nostri tifosi. Sono una giocatrice competitiva e molto orientata sul lavoro di squadra: cerco di portare energia positiva nei momenti di pressione. Mi spingono l'etica del lavoro, la disciplina e la ricerca costante del miglioramento continuo».

Ad accoglierla è il direttore sportivo Marco Motto: «Fin dalle prime chiacchierate abbiamo percepito la voglia di Sara di crescere, un miglioramento non fine a sé stesso ma legato a quello dell’intero collettivo. Questo ci è piaciuto molto. Siamo assolutamente convinti che saprà mettere il suo impegno e la sua attenzione al perseguimento degli obiettivi comuni. La aspettiamo a Lessona e le diamo il benvenuto: insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni».