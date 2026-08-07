Campiglia Cervo, una passeggiata lungo il “Sentiero che unisce”

Sabato 8 agosto è in programma nell’Alta Valle Cervo una passeggiata guidata lungo il “Sentiero che unisce”, con partenza dal Parco delle Cave, in frazione Balma, e tappe alla Banda Soulia e al Museo SOMS di Campiglia Cervo.

Il ritrovo è fissato alle 9.30. A condurre l’escursione sarà Raffaella Restelli, guida escursionistica ambientale. L’itinerario ad anello attraverserà la Bürsch, sviluppandosi tra mulattiere, travès e tratti di strada asfaltata, con un dislivello positivo di 500 metri. Per partecipare è obbligatorio indossare scarpe da trekking. Il pranzo sarà al sacco, a cura dei partecipanti, mentre il rientro è previsto per le 18.30.

L’iniziativa è gratuita, con posti limitati. In caso di forte maltempo, l’appuntamento sarà rinviato a sabato 22 agosto.