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Calcio | 05 agosto 2026, 17:30

Calcio, ai nastri di partenza la stagione sportiva del Città di Cossato targato Braghin

Calcio, ai nastri di partenza la stagione sportiva del Città di Cossato targato Braghin (foto di repertorio)

Calcio, ai nastri di partenza la stagione sportiva del Città di Cossato targato Braghin (foto di repertorio)

L'attesa è finita: prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2026/27 della prima squadra del Città di Cossato. Il ritrovo è previsto per le 10 di domenica prossima, 16 agosto, allo Stadio Fila di Cossato. Sarà il primo allenamento agli ordini di mister Braghin, che guiderà i blues nella nuova avventura del Campionato di Promozione.

“Un nuovo percorso, una nuova sfida, un unico obiettivo: affrontare ogni allenamento e ogni partita con passione, sacrificio e spirito di squadra – si legge nella nota della società - Invitiamo tifosi, sostenitori e appassionati a essere presenti per dare il primo incoraggiamento ai nostri ragazzi e iniziare insieme una stagione ricca di emozioni. Forza Blues, il cammino comincia adesso”.

g. c.

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