Calcio, ai nastri di partenza la stagione sportiva del Città di Cossato targato Braghin

L'attesa è finita: prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2026/27 della prima squadra del Città di Cossato. Il ritrovo è previsto per le 10 di domenica prossima, 16 agosto, allo Stadio Fila di Cossato. Sarà il primo allenamento agli ordini di mister Braghin, che guiderà i blues nella nuova avventura del Campionato di Promozione.

“Un nuovo percorso, una nuova sfida, un unico obiettivo: affrontare ogni allenamento e ogni partita con passione, sacrificio e spirito di squadra – si legge nella nota della società - Invitiamo tifosi, sostenitori e appassionati a essere presenti per dare il primo incoraggiamento ai nostri ragazzi e iniziare insieme una stagione ricca di emozioni. Forza Blues, il cammino comincia adesso”.