Bocce, a Valdengo si gioca il campionato italiano Arci

Giovedì, a Valdengo, si gioca il campionato italiano Arci, organizzato dal Comitato Arci Biella-Ivrea-Vercelli presieduto da Valter Clemente, in collaborazione con il circolo Arci Valdengo. La formula prevede una prima fase, con inizio alle 8.15, con partite a gironi di sola andata, la prima classificata di ogni girone passa alle semifinali. Sedici le terne in gara in formazioni CDD.
Nel girone A: Strambinese- Erios Bellinazzo, Ivrea 1-Chiarletti. Girone B: Jolly Club Pasqua-San Bernardo, Frassineto Po- Bornasco. Girone C: Moranese- Eros Romagnoli, Pralungo-Castellazzo- Girone D: Jolly Club Bullano-Ivrea 2, Valdengo-Crescentino.