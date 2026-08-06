Serie D, la Biellese nel girone A: sfide aperta fra Piemonte e Liguria

La Biellese conosce le avversarie del prossimo campionato di Serie D. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione del girone A per la stagione 2026/27, formato esclusivamente da società piemontesi e liguri. Le squadre al via saranno diciotto: undici del Piemonte e sette della Liguria.

Il raggruppamento non comprende più Club Milano e Varese, collocate rispettivamente nei gironi B e D. Nell’organico figurano anche la Fezzanese e le ripescate Lascaris e Derthona.

Per la Biellese si prospetta una stagione ricca di confronti con formazioni piemontesi, tra cui Alessandria, Asti, Borgosesia, Bra, Chisola, Gozzano, Lascaris, Saluzzo e Valenzana Mado. La rappresentanza ligure sarà invece composta da Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese e Sestri Levante.

Il girone A di Serie D 2026/27: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Celle Varazze, Chisola, Derthona, Fezzanese, Gozzano, Imperia, Lascaris, Ligorna, Millesimo, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante e Valenzana Mado.