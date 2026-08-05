Biella Rugby, svelati i calendari. Benettin: “La prima impressione è stata positiva”

Da lunedì scorso, Biella Rugby conosce ufficialmente il proprio percorso nella stagione 2026/27. La Federazione Italiana Rugby ha reso noti i calendari della Serie A Elite Maschile e della Coppa Italia, delineando il cammino dei gialloverdi nella loro nuova avventura nella massima divisione nazionale.

L'esordio in campionato è fissato per il 17 ottobre sul campo di Mogliano, una delle trasferte più lunghe della stagione. Il debutto casalingo arriverà invece una settimana più tardi, il 24 ottobre, quando alla Cittadella del Rugby di Biella farà visita il Petrarca Padova, una delle formazioni più blasonate del panorama nazionale.

Nel corso della regular season, il Biella Rugby sarà chiamato ad affrontare tutte le principali protagoniste del campionato, con sfide di grande fascino contro Valorugby Emilia, campione d'Italia in carica, Rugby Viadana 1970, FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Fiamme Oro Rugby.

Prima dell'inizio della Serie A Elite, i gialloverdi avranno modo di rodare gli ingranaggi in Coppa Italia. L'esordio nella competizione è in programma il 26 settembre davanti al pubblico di casa contro Fiamme Oro, primo appuntamento ufficiale della stagione e occasione importante per riabbracciare i tifosi biellesi.

Il calendario è stato accolto con soddisfazione dall'head coach Alberto Benettin, che guarda con fiducia all'avvicinamento dei prossimi impegni ufficiali. “La prima impressione è stata positiva. Guardando le prime giornate penso che ci attendano sfide stimolanti e molto formative, anche se sappiamo bene che in un campionato come la Serie A Elite ogni partita presenta un livello di difficoltà elevato. Prima o dopo dovremo affrontare tutte le squadre e sarà il campo a dire dove saremo arrivati nel nostro percorso di crescita. Esordiremo in trasferta a Mogliano, una delle trasferte più impegnative dal punto di vista logistico, mentre la settimana successiva avremo subito l'opportunità di giocare davanti ai nostri tifosi contro il Petrarca. Per me sarà una partita speciale: Padova rappresenta una parte importante della mia storia sportiva e sarà bello ritrovare tante persone con cui ho condiviso esperienze significative. Anche l'inizio della Coppa Italia sarà particolarmente emozionante. Debuttare in casa contro Fiamme Oro significa poter tornare a vivere l'atmosfera delle grandi occasioni insieme al nostro pubblico. Ci aspettiamo una bella cornice di tifosi e non vediamo l'ora di rivedere lo stadio pieno e respirare quelle sensazioni che rendono speciale questo sport. In questo momento, però, la nostra attenzione è focalizzata soprattutto sulla preparazione. Con questa, concludiamo quattro settimane molto intense di lavoro, durante le quali ci siamo allenati quotidianamente. È stato un periodo fondamentale per conoscerci meglio, costruire il gruppo e creare le basi della stagione, sia dentro che fuori dal campo. Adesso ci aspetta qualche giorno di pausa, poi dopo Ferragosto riprenderemo il lavoro con entusiasmo e con la voglia di arrivare pronti ai primi impegni ufficiali”.