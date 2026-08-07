Netro: musica, quiz e karaoke in piazza con “Esagerata”

Una serata fra musica, giochi e divertimento è in programma martedì 11 agosto in piazza XX Settembre a Netro, nell’ambito della Festa d’Agosto organizzata dalla Pro Loco.

L’appuntamento vedrà protagonista “Esagerata”, lo spettacolo proposto da Animiamo Eventi che combina karaoke, quiz game, sfide e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. I partecipanti potranno mettersi alla prova, cantare e concorrere all’assegnazione di premi e gadget. Tra i riconoscimenti messi in palio figura anche una vacanza della durata di una settimana. L’iniziativa è rivolta a grandi e piccoli e si propone come un’occasione da trascorrere in compagnia di amici e familiari.

Per tutta la durata della serata saranno inoltre attivi il servizio bar e la cucina, con diverse specialità da gustare. L’evento si svolgerà in piazza XX Settembre a Netro.