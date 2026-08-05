Biella, Bolle di Malto: un circuito urbano di eventi e gusto FOTO e VIDEO

Dal 3 al 7 settembre, Bolle di Malto trasformerà il centro storico di Biella in un grande festival a cielo aperto, animando piazze, vie e luoghi simbolo della città con un ricco programma dedicato alla birra artigianale, al cibo, alla musica e all’intrattenimento.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura il coinvolgimento di via Italia, che dal 4 al 6 settembre ospiterà la Via degli Artigiani, realizzata in collaborazione con Confartigianato Biella. Lo spazio sarà riservato ad artigiani, produttori e realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e offrire ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e autentica.

La Via degli Artigiani si affiancherà agli spazi di piazza Martiri della Libertà, piazza Primo Maggio e piazza Vittorio Veneto, dando vita, dal venerdì alla domenica, a un percorso urbano continuo nel cuore di Biella e contribuendo a rendere il centro cittadino ancora più vivo, accogliente e partecipato durante i giorni della manifestazione.