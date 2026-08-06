Crisi idrica a Salussola: richiesti sostegni per le aziende agricole

Il Comune di Salussola prende formalmente atto della grave e persistente crisi idrica che interessa il territorio comunale e delle conseguenze sul comparto agricolo locale.

La Giunta, riunita il 5 agosto, ha approvato la deliberazione numero 62, dedicata allo stato di siccità e alle criticità provocate dalla scarsità d’acqua alle attività agricole. Il provvedimento riconosce ufficialmente la situazione e prevede una segnalazione agli enti sovraordinati. L’amministrazione chiede alla Regione Piemonte, alla Prefettura di Biella e al Consorzio di Bonifica l’adozione di misure di sostegno e ristoro in favore delle aziende agricole colpite.

La difficoltà non riguarda soltanto Salussola. Nelle ultime settimane la carenza d’acqua ha coinvolto anche altri centri del Biellese: Cordar ha invitato gli utenti a limitare i consumi alle necessità domestiche, mentre alcuni Comuni hanno emanato ordinanze o avvisi per contenere gli utilizzi non essenziali dell’acqua potabile.

Con l’atto approvato, Salussola porta all’attenzione delle istituzioni competenti le difficoltà del settore agricolo e sollecita interventi a tutela delle imprese locali.