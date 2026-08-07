Asilo nido di Brusnengo, Bertolino ringrazia la Prefettura: “Determinante per sbloccare la pratica”

Dopo l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale, il sindaco di Brusnengo Fabrizio Bertolino ha voluto rivolgere un ringraziamento alla Prefettura di Biella e, in particolare, al viceprefetto vicario Cristina Lanini per il sostegno fornito durante il complesso iter amministrativo dell’opera.

La Prefettura ha seguito il Comune nella fase conclusiva della pratica relativa al finanziamento PNRR, contribuendo a superare alcuni ostacoli burocratici: “L’intervento della dottoressa Lanini e l’impegno della Prefettura sono stati determinanti – spiega Bertolino –. La pratica si era arenata a causa di alcune incongruenze riguardanti la variante, la classificazione dell’intervento e il numero dei posti previsti. Grazie al confronto con gli uffici competenti siamo riusciti a chiarire che si trattava della realizzazione di un nuovo asilo nido e non dell’ampliamento di una struttura esistente”.

Il supporto istituzionale ha consentito di sbloccare la variante, allineare la documentazione e procedere con il saldo finale, portando così a conclusione l’iter amministrativo. L’opera, realizzata all’interno del complesso della scuola dell’infanzia, ha comportato un investimento di circa 500mila euro, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il sindaco ha infine ringraziato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, presente all’inaugurazione, per le parole di apprezzamento rivolte all’amministrazione e per l’attenzione riservata alle caratteristiche ecosostenibili dell’edificio.

“Il nuovo asilo rappresenta un servizio importante per le famiglie e un investimento sul futuro di Brusnengo – conclude Bertolino –. È una struttura moderna, realizzata secondo criteri di sostenibilità e pensata per rafforzare l’offerta educativa del paese”.