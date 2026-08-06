Juventus Women, esordio europeo vincente a Biella: Torreense battuto 2-1 FOTO

Quasi mille spettatori hanno seguito, nella serata di mercoledì 5 agosto, la semifinale del Mini Tournament Q2 della UEFA Women’s Champions League tra Juventus Women e SCU Torreense.

Al primo impegno ufficiale europeo della stagione, le bianconere allenate da Isaac Guerrero si sono imposte per 2-1 allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, ottenendo la qualificazione alla finale contro le svedesi dell’Hammarby IF.

La giornata si era aperta con il successo dell’Hammarby sul KFF Apolonia. In serata è arrivata la vittoria della Juventus, maturata nella ripresa grazie alle reti di Estela Carbonell e Ana Capeta.

Dopo un primo tempo terminato senza gol, le bianconere hanno sbloccato l’incontro al primo minuto della seconda frazione con Carbonell. Al 19’ Capeta ha firmato il raddoppio, mentre al 44’ Marshall Lakip ha accorciato le distanze per il Torreense. La rete segnata nel finale non ha cambiato l’esito della partita, conclusa sul 2-1.

Sabato 8 agosto lo stadio Pozzo-La Marmora ospiterà la giornata conclusiva del torneo. Alle 15.30 si disputerà la finale per il terzo posto tra Torreense e KFF Apolonia. Alle 21 sarà invece la volta della sfida tra Juventus Women e Hammarby IF: la formazione vincitrice accederà al terzo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League.

Il tabellino

UWCL Mini Tournament Q2 – Semifinale

Juventus-SCU Torreense 2-1

Stadio Pozzo-La Marmora, Biella

Marcatori: 1’ st Carbonell (J), 19’ st Capeta (J), 44’ st Marshall Lakip (T).

Juventus: De Jong, Lenzini (41’ st D’Auria), Carbonell, Salvai, Rosucci (cap.), Pinto (20’ st Libran), Schatzer, Bartel, Capeta (20’ st Redondo), Serturini (32’ st Chiba), Bonansea (1’ st Godo).

A disposizione: Noordman, Pavan, Rusek, Khelifi, Brighton, Cambiaghi, Mece.

Allenatore: Isaac Guerrero.

SCU Torreense: Tonkin, Joy Hayes (37’ st Marshall Lakip), Latorre (20’ st Rodriguez), Mendoza, Dos Santos Vieira, Guerreiro (20’ st Ramos), Konst (29’ st Weimer), Costa, Santos Lopes, Santos Ferreira (cap.) (37’ st Cid), Da Silva Nunes.

A disposizione: Batista Belem, Da Costa, De Oliviera Rufino, Silva Ferreira, Pimenta, Martins, Canoa.

Allenatore: Josè Goncalo De Oliveira.

Arbitro: Jelena Medjedovic.

Assistenti: Ivana Jovanovic e Maria-Yoanna Vasileva.

Quarto ufficiale: Franziska Wildfeuer.

Ammoniti: 41’ st Konst (T), 43’ st Schatzer (J).

Prossimo incontro

UWCL Mini Tournament Q2 – Finale per il primo posto

Juventus-Hammarby IF

Stadio Pozzo-La Marmora, Biella

Sabato 8 agosto 2026, ore 21.