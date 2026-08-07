Codice giallo a Magnano e Candelo: due scontri, feriti in ospedale

Due incidenti stradali si sono verificati nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto, nel Biellese.

A Magnano, in frazione San Sudario, si sono scontrate un’auto e una moto. Il motociclista, un uomo del '57, è finito nella scarpata. Il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Biella. Illeso il conducente dell’auto, di Vigliano Biellese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e successivamente si sono recati in ospedale.

Il secondo sinistro si è verificato a Candelo, in via del Cervo, dove si sono scontrate due automobili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia locale di Candelo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.