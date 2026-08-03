Pioggia di stelle a Ponderano, concerto di musica sacra per aprire la festa patronale di San Lorenzo

Sarà la musica a dare il via ai festeggiamenti patronali di San Lorenzo a Ponderano. Giovedì 6 agosto, alle 21, la chiesa parrocchiale farà da cornice al concerto di musica sacra "Pioggia di Stelle", organizzato dall’Associazione “Nuove idee per Ponderano”, primo appuntamento del calendario dedicato al patrono, pensato per coniugare cultura, fede e tradizione.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei più significativi capolavori della musica sacra e strumentale, proponendo composizioni di César Franck, Ignaz Franz Biber, Luigi Picchi, Giovanni Morandi e riscoprire il valore della musica come linguaggio universale capace di unire persone, emozioni e spiritualità di altri autori che hanno lasciato un segno nella storia della musica religiosa.

A interpretare le pagine in programma saranno il mezzosoprano Ombretta Bosio, la violinista Giorgia Burdizzo e l'organista Beniamino Calciati. L'intesa tra le loro interpretazioni darà vita a un percorso sonoro capace di alternare momenti di intensa spiritualità a passaggi di grande suggestione artistica, esaltando anche le caratteristiche acustiche e timbriche dell'organo della chiesa.

L'ingresso è libero per questa iniziativa che vuole essere non solo un concerto, ma anche un'occasione di incontro per la comunità, invitata a riscoprire il valore della musica come linguaggio universale, capace di unire persone, emozioni e spiritualità. Un evento che inaugurerà nel migliore dei modi le celebrazioni dedicate a San Lorenzo, offrendo ai presenti un'esperienza ricca di fascino e significato.