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CRONACA | 02 agosto 2026, 21:00

Donna trovata senza vita in casa, tragedia in Valsessera

La macabra scoperta è avvenuta nel comune di Pray.

pray tragedia

Donna trovata senza vita in casa, tragedia in Valsessera (foto di repertorio)

Tragica scoperta nel comune di Pray dove nella prima serata di oggi, 2 agosto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 50 anni.

A dare l’allarme, stando alle prime informazioni raccolte, alcuni amici e conoscenti che non sarebbero  più riusciti a mettersi in contatto con lei.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause del decesso.  

g. c.

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