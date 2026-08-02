Donna trovata senza vita in casa, tragedia in Valsessera

Tragica scoperta nel comune di Pray dove nella prima serata di oggi, 2 agosto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 50 anni.

A dare l’allarme, stando alle prime informazioni raccolte, alcuni amici e conoscenti che non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con lei.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause del decesso.