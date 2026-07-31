Una rete per rafforzare la cultura: i primi risultati di Traiettorie+

Si è conclusa la prima annualità di Traiettorie+, il progetto triennale promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e realizzato con Rete Dinamica per sostenere lo sviluppo strategico, organizzativo e comunicativo di tre realtà del territorio: Associazione Fuoriluogo ETS, Fondazione Accademia Perosi e Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

L’iniziativa ha coinvolto circa dodici professionisti in attività di formazione, analisi organizzativa, affiancamento e confronto. Dopo un incontro iniziale online, sono stati organizzati due workshop in presenza, dedicati ai pubblici della cultura e alla costruzione della rete, seguiti da una fase diagnostica e da tre interventi di mentoring elaborati in base alle esigenze dei singoli enti.

Il lavoro ha portato alla realizzazione di strumenti operativi specifici: report di analisi e piani di accompagnamento, una matrice per la raccolta e l’elaborazione dei dati destinata a Fuoriluogo, un piano di sviluppo dei pubblici e un modello di intervista semistrutturata per la Fondazione Accademia Perosi, oltre a una mappa degli stakeholder e a strategie rivolte al mercato locale per il Teatro Popolare di Sordevolo.

Tra i risultati principali figura la nascita di una comunità di pratica territoriale, fondata sulla condivisione di esperienze, competenze e metodologie tra organizzazioni attive in ambiti differenti, ma chiamate ad affrontare esigenze comuni.

La seconda annualità è già in corso. Gli enti proseguiranno le attività di mentoring e accompagnamento strategico, con particolare attenzione alla comunicazione della rete e alla definizione di strumenti condivisi per agevolare lo scambio di informazioni, consolidare le collaborazioni e valorizzare le opportunità future.

«Dietro al bando Traiettorie+ c’è prima di tutto un profondo ascolto del territorio, delle sue necessità e delle sue potenzialità – dichiara Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella –. Abbiamo voluto guardare al futuro con fiducia, stanziando un importante contributo economico per tre anni, inteso come un vero e proprio patto di collaborazione con tre straordinarie realtà culturali biellesi. Il nostro obiettivo è fare rete, unire le forze e far sentire ogni cittadino partecipe e valorizzato. Dopo un anno di lavoro condiviso stiamo raccogliendo i primi risultati di un progetto importante, dal quale auspichiamo possa derivare una crescita per tutti i soggetti coinvolti».

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo sottolinea come l’adesione a Traiettorie+ abbia consentito di rafforzare il proprio radicamento nel tessuto associativo locale, potenziare la promozione del territorio e strutturare la comunicazione della Passione 2027. Tra le prime azioni concrete figurano l’istituzione di un ufficio stampa dedicato e la presentazione della stagione degli spettacoli a Palazzo Gromo Losa.

«Gli incontri con i referenti del bando hanno rappresentato un’importante occasione di confronto aperto e costruttivo – afferma Stefano Giacomelli, direttore della Fondazione Perosi –. La condivisione di punti di forza, criticità e prospettive di cambiamento ha permesso di delineare una strategia comune. La Fondazione ha inoltre investito nello sviluppo delle competenze e nel rafforzamento della propria struttura organizzativa, individuando i pubblici di riferimento e definendo modalità più efficaci per coinvolgerli».

Soddisfazione anche da parte di Fuoriluogo. «Il confronto costante con il gruppo di lavoro e con gli esperti esterni ci ha consentito di crescere ulteriormente e di creare nuove sinergie su scala nazionale – dichiara il presidente Gianni Crestani –. Abbiamo sviluppato nuove competenze, rafforzato la struttura organizzativa e formato una squadra composta da oltre 40 volontari, molti dei quali giovani e giovanissimi. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Civica, la cooperativa Solidarietà e Lavoro e la cooperativa Tantintenti, abbiamo inoltre adottato modelli innovativi per favorire l’inclusione e la partecipazione culturale».