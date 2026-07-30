Biella ospita Shiftwork Festival, la prima rassegna dedicata alla musica elettronica VIDEO

Il prossimo 12 settembre, il Parco Kennedy di Biella ospiterà la prima edizione di Shiftwork Festival, una nuova manifestazione dedicata alla cultura della musica elettronica, nata con l'obiettivo di unire musica, formazione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Il festival è ideato da Filippo Muraca, giovane imprenditore biellese, DJ e producer di musica techno, nonchè presidente della neo costituita Nexus Cultural Association (assieme ad altri 7 volontari, tra cui il vice Federica Benazzi). L'obiettivo dichiarato è di portare in città un evento contemporaneo capace di coniugare musica, cultura e aggregazione. L'iniziativa si rivolge ad appassionati, curiosi, giovani e famiglie, offrendo un'esperienza che va oltre il semplice concerto. "“Si tratta di un appuntamento che ha lo scopo di far divertire i giovani e attrarre un pubblico sempre più variegato di persone – dichiara Muraca - La musica non ha limiti ed è un ottimo strumento di aggregazione”.

Alla sua prima edizione, Shiftwork Festival nasce con l'ambizione di diventare un appuntamento annuale di riferimento per la scena della musica elettronica. L'evento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 16 con workshop, dimostrazioni e incontri dedicati al DJing e alla produzione musicale, guidati da professionisti del settore. Dalle 20 alle 2, il programma entrerà nel vivo con una line-up di artisti nazionali e internazionali che porteranno sul palco le sonorità più rappresentative dell'elettronica contemporanea.

Per il sindaco Marzio Olivero "Shiftwork Festival rappresenta l'iniziativa di un giovane imprenditore biellese che sceglie di investire nella propria città e di portare a Biella un progetto contemporaneo, con una forte vocazione culturale e un respiro che va oltre i confini del nostro territorio. Siamo felici di sostenere una manifestazione che può diventare un nuovo punto di riferimento per i giovani e per tutti gli appassionati. È anche attraverso iniziative come questa che una città costruisce la propria identità, valorizza i propri spazi e dimostra di essere aperta a nuovi linguaggi, nuove energie e nuove opportunità".

Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore a Manifestazioni ed Eventi Edoardo Maiolatesi: "La nostra idea di città passa anche dalla capacità di proporre iniziative diverse, capaci di parlare a generazioni differenti e di animare, volta per volta, le diverse zone di Biella. Shiftwork Festival si inserisce perfettamente in questa visione: un appuntamento nuovo, dedicato alla musica elettronica e pensato anche per offrire ai giovani un'occasione di incontro e di socialità. Vogliamo continuare a costruire un'offerta di eventi capace di coinvolgere la città nelle sue diverse anime".

L'obiettivo è promuovere una cultura musicale ancora poco conosciuta sul territorio, raccontandola attraverso momenti formativi, performance dal vivo e occasioni di condivisione. Il festival segna inoltre il debutto ufficiale di Shiftwork Records, nuova etichetta discografica indipendente fondata a Biella da Filippo Muraca, che nasce con la volontà di valorizzare nuovi talenti e contribuire alla crescita della scena elettronica.

Oltre al valore culturale, Shiftwork Festival punta a generare un impatto positivo anche sotto il profilo economico e turistico. L'iniziativa coinvolge sponsor, attività commerciali, professionisti e numerose realtà del territorio, favorendo una concreta collaborazione tra pubblico e privato. L'organizzazione prevede la partecipazione di visitatori provenienti anche da altre province, con ricadute positive per il tessuto economico locale e un'importante opportunità di promozione per la città di Biella.