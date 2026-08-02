Agosto al Giardino Botanico di Oropa, tra laboratori e podcast

Proseguono ad agosto le attività del Giardino Botanico di Oropa nell’ambito del progetto “Tutto intorno a un albero”, sostenuto dal Bando EducAzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Sabato 8 agosto, alle 15.30, è in programma “Pollicini leggono... intorno a un albero”, lettura dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni, ispirata al libro “Il bosco di Topino”.

Sabato 22 agosto, alla stessa ora, si terrà invece “Pollicini Verdi… e se viaggiassi come un seme?”, laboratorio naturalistico rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. L’attività permetterà di conoscere la varietà dei semi e le strategie utilizzate dalle piante per diffondersi nell’ambiente, con la realizzazione di una piccola collezione. I posti disponibili sono dieci.

Nel corso del mese il Giardino Botanico resterà aperto tutti i giorni, salvo possibili variazioni dovute alla carenza di personale. Eventuali modifiche agli orari o giornate di chiusura saranno comunicate attraverso il sito e i canali social. In caso di pioggia, la struttura rimarrà chiusa. Nei giorni festivi sono previste visite guidate alle 11 e alle 15.30.

Dal 10 agosto sarà inoltre disponibile la seconda parte dell’ottavo episodio di “Ma tu, le piante, le vedi?”, podcast autoprodotto dal Giardino Botanico. La puntata, intitolata “Là dove il verde si tinge di rosso”, sarà dedicata all’impiego dei vegetali nelle indagini criminali e alla produzione di sostanze velenose. L’episodio potrà essere ascoltato sulle piattaforme di podcast e sul sito del Giardino.