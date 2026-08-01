Piemonte Film TV Fund 2026, finanziati 13 progetti nella prima sessione

Sono 13 le produzioni finanziate nella prima sessione del bando “Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive – Piemonte Film TV Fund 2026”. Dodici riceveranno integralmente il contributo richiesto, mentre il progetto “Margherita and the pizza”, presentato da Ahora! Srl, beneficerà di 158.910,67 euro rispetto ai 300 mila richiesti, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili.

L’elenco dei beneficiari è consultabile da giovedì 30 luglio sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Attraverso questa misura, la Regione sostiene le produzioni cinematografiche e audiovisive che scelgono il territorio piemontese come luogo di realizzazione, con l’obiettivo di favorire investimenti, occupazione e sviluppo della filiera.

Alla prima sessione sono stati presentati 28 progetti, 24 dei quali ammessi alla valutazione. Due domande non sono risultate ammissibili e altre due sono state ritirate dai proponenti.

Gli altri 11 progetti, pur avendo superato la soglia minima prevista dal bando con un punteggio superiore a 50 punti, non hanno ottenuto il contributo esclusivamente per l’esaurimento dei fondi. Qualora le riprese non siano già state avviate, potranno partecipare alla seconda sessione, che aprirà alle 9 del 31 agosto e si concluderà alle 12 del 2 ottobre 2026.

Per il 2026 il Piemonte Film TV Fund dispone complessivamente di 7 milioni di euro, suddivisi in due finestre: 4 milioni destinati alla prima sessione e 3 milioni alla seconda. La dotazione della prossima finestra potrà essere incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da rinunce, riduzioni o revoche dei contributi concessi nell’ambito della misura nel triennio 2023-2025.

«Il Piemonte continua a confermarsi una delle regioni più attrattive per il cinema e l’audiovisivo. Con il Piemonte Film TV Fund sosteniamo produzioni che generano valore culturale, economico e occupazionale, creando ricadute concrete per le imprese, i professionisti e i territori. L’elevato numero di progetti ammessi conferma la qualità delle proposte presentate e la capacità del nostro sistema di attrarre produzioni sempre più importanti. Un’ulteriore conferma arriva dalla presenza del Piemonte alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove saranno presentati cinque titoli sostenuti dal Piemonte Film TV Fund. Un risultato che testimonia la qualità delle produzioni realizzate, in tutto o in parte, sul nostro territorio e conferma la validità del lavoro svolto nella selezione dei progetti e nel sostegno a una filiera che oggi rappresenta una delle eccellenze del Piemonte, contribuendo a promuoverne l’immagine in Italia e all’estero», dichiarano Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte, e Andrea Tronzano, assessore allo Sviluppo delle Attività produttive.