Estate a Oropa, ecco il programma del fine settimana

Dai suggestivi concerti nella Basilica Antica alle visite guidate, fino alle escursioni tra i panorami delle montagne biellesi e all'emozionante salita serale alla Cupola della Basilica Superiore, il Santuario offre ai visitatori l'opportunità di vivere Oropa attraverso esperienze che uniscono cultura, musica e paesaggio.

Venerdì 31 luglio ore 21

Concerto d’organo. Rodolfo Bellatti

Venerdì 31 luglio alle ore 21, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si terrà l’ultimo appuntamento di luglio della rassegna di concerti d’organo con il maestro Rodolfo Bellatti, organista concertista di riconosciuta esperienza internazionale.

Il programma della serata proporrà un viaggio attraverso oltre due secoli di musica, dal barocco tedesco al romanticismo europeo: il concerto si aprirà con il Praeludium in sol maggiore di Nicholaus Bruhns, tra le figure più significative della scuola organistica della Germania settentrionale. Seguirà una pagina attribuita a Johann Sebastian Bach, Wir glauben all’an Einen Gott, Vater BWV 740, e la celebre Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore BWV 1004, proposta nella suggestiva trascrizione organistica di Ulysse Matthey.

La seconda parte del concerto sarà dedicata al repertorio romantico, con l’Intermezzo lirico di Marco Enrico Bossi, uno dei maggiori compositori italiani per organo, e con le Variazioni su un tema di Haydn op. 56 di Johannes Brahms, capolavoro della musica sinfonica ottocentesca presentato in una raffinata versione per organo.

Ingresso libero

Programma

Nicholaus Bruhns (1665-1697) – PRAELUDIUM ex G

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

“Wir glauben all’an Einen Gott, Vater”, à 2 clav. et pedale doppio BWV 740 (attr. J.L.Krebs)

CIACCONA – dalla Partita n°2 en re mineur BWV 1004, versione organistica di Ulysse Matthey (1876-1947)

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) – INTERMEZZO LIRICO

Johannes Brahms (1833-1897) – VARIAZIONI su un tema di Haydn op.56 (1873)

Chorale St.Antoni. Andante

Var.1 – Andante

Var.2 – Vivace

Var.3 – Con moto

Var.4 – Andante

Var.5 – Poco presto

Var.6 – Vivace

Var.7 – Grazioso

Var.8 –Poco Presto

Var.9 – Finale. Andante

Rodolfo Bellatti

ha compiuto gli studi presso il Conservatorio “Nicolò Paganini”, diplomandosi in Organo e Composizione organistica ed in Clavicembalo con Flavio Dellepiane e Barbara Petrucci; ha inoltre ottenuto il Diploma di Solista nella classe d’organo di Guy Bovet presso la Musik-Akademie di Basilea e, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di II° livello in Discipline Musicali-Organo presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza” nella classe di Roberto Antonello. Otto volte premiato in concorsi nazionali ed internazionali di interpretazione organistica, svolge attività concertistica in Italia e all’estero come solista all’organo o in varie formazioni cameristiche. E’ stato organista del Santuario di N.S. della Guardia in Genova, titolare del Tempio riformato di Neuchâtel-Serrières (1998-2015) e co-titolare della Parrocchia riformata di Villette-Cully-Grandvaux (2009-2013); dal 2015 è organista della Basilica di N.S. della Rosa in Santa Margherita ligure. Particolarmente interessato alle problematiche legate al restauro ed alla progettazione di nuovi strumenti, ha pubblicato articoli di organaria ed ha realizzato registrazioni discografiche (per Gallo, Leonardi, Brilliant e DaVinci), molte delle quali dedicate alla valorizzazione di organi storici.

Sabato 1 agosto ore 15

Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio UNESCO

La guida aprirà eccezionalmente le porte delle cappelle dedicate alla storia della vita di Maria

Ritrovo ai cancelli del Santuario

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Sabato 1 agosto ore 21

Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola.

Ritrovo alla Basilica Superiore

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Domenica 2 agosto ore 10

Escursione con la guida naturalistica al Lago delle Bose

Ritrovo ai cancelli del Santuario

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/

Domenica 2 agosto ore 11

Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia

Ritrovo ai cancelli del Santuario

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Domenica 2 agosto ore 21.15

Concerto “Il canto dell’Anima”, con Sergio Patria al violoncello ed Elena Ballario al pianoforte

Basilica Antica

Suoni in Movimento prosegue il suo percorso con un nuovo appuntamento dei Percorsi Sonori della Rete Museale Biellese. Domenica 2 agosto, nella Basilica Antica, è in programma il concerto “Il canto dell’Anima”, con la pianista Elena Ballario e il violoncellista Sergio Patria impegnati in un programma tra Mendelssohn, Boëllmann, Chopin e la stessa Ballario qui nei doppi panni di interprete e compositrice. Il concerto avrà inizio alle 21.15, preceduto dalla visita guidata alle 20.30, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del Piazzale Inferiore, della Porta Regia, del Chiostro Sacro e della Basilica Antica. (Ritrovo ai cancelli)

Un percorso musicale che attraversa oltre un secolo e mezzo di storia, unendo il grande repertorio romantico alla sensibilità della musica contemporanea. Il programma propone un dialogo tra pagine di intensa cantabilità, virtuosismo e profonda spiritualità, affidato al timbro caldo e avvolgente del violoncello e alla ricchezza espressiva del pianoforte.

Ad aprire il concerto è il Lied ohne Worte op. 109 di Felix Mendelssohn Bartholdy, una delle ultime composizioni del musicista tedesco. In questa pagina il violoncello assume il ruolo della voce umana, dispiegando una melodia di rara eleganza e intimità, sostenuta da un accompagnamento pianistico di raffinata trasparenza.

Cuore del programma è la Sonata per violoncello e pianoforte in la minore di Léon Boëllmann, opera che coniuga l’eredità della grande tradizione romantica francese con un linguaggio ricco di slancio e colore. Dai contrasti drammatici del primo movimento, al lirismo raccolto dell’Andante, fino all’energia trascinante del finale, la Sonata mette in luce il dialogo paritario tra i due strumenti e le loro straordinarie possibilità espressive.

Uno sguardo al presente è affidato a Preghiera di Elena Ballario, composizione intensa e meditativa che invita all’ascolto interiore. Attraverso una scrittura essenziale ma profondamente evocativa, il brano crea uno spazio di raccoglimento nel quale il suono si fa veicolo di spiritualità e riflessione.

A chiudere il concerto è l’Introduzione e Polacca brillante op. 3 di Frédéric Chopin, pagina giovanile che esalta la brillantezza del pianoforte e la cantabilità del violoncello. Dopo un’Introduzione dal carattere lirico e contemplativo, la celebre Polacca sprigiona eleganza, brillantezza virtuosistica e vivace spirito danzante, offrendo un finale di grande energia e fascino.

Un programma che intreccia lirismo, virtuosismo e introspezione, mettendo in dialogo epoche e linguaggi diversi nel segno della grande tradizione cameristica.

Affidato ad un duo, quello Violoncello e Pianoforte di Sergio Patria ed Elena Ballario, attivo dal 1987 con attività continuativa, che lo ha portato ad esibirsi sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed europee: oltre che con repertori classici, anche interprete di composizioni inedite originali o di trascrizioni scritte appositamente da Elena Ballario ed eseguite in esclusiva dal duo, sodalizio oltre che per la musica anche nella vita.

Ritrovo per la visita guidata ai cancelli del Santuario alle ore 20.30. (Quota di partecipazione 5 euro)

Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) – Lied ohne Worte op. 109

Léon Boëllmann (1862-1897) – Sonata per violoncello e pianoforte in la minore (Maestoso, Allegro con fuoco – Andante – Allegro molto)

Elena Ballario (1964) – Preghiera

Frédéric Chopin (1810-1849) – Introduzione e Polacca brillante op. 3