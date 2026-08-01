Piemonte, la Regione rafforza il sistema educativo da zero a sei anni

Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ANCI Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

L’intesa, valida fino al 31 dicembre 2027, punta a migliorare la qualità dei servizi attraverso la formazione degli operatori e una gestione condivisa tra istituzioni, scuole, Comuni, organizzazioni del Terzo Settore e realtà territoriali. Tra gli obiettivi figurano anche una maggiore equità nell’accesso alle opportunità educative e il consolidamento della continuità tra i servizi per la prima infanzia e le scuole dell’infanzia.

Una delle prime iniziative previste riguarda l’attivazione di percorsi di alta formazione destinati ai coordinatori dei Coordinamenti pedagogici territoriali, chiamati a sviluppare e organizzare la rete dei servizi educativi locali. Saranno inoltre avviate attività di accompagnamento e supporto operativo rivolte ai Comuni, in vista dell’assunzione delle competenze relative ad autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi educativi per la fascia 0-3 anni.

Il programma comprende anche iniziative formative congiunte per le diverse professionalità del settore, oltre ad attività di ricerca e monitoraggio delle esperienze maturate sui territori, comprese quelle sostenute dagli investimenti del PNRR.

«L’educazione non comincia il primo giorno di scuola, ma fin dai primi anni di vita», ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni, evidenziando l’importanza del sostegno offerto ai Comuni nella gestione delle nuove competenze.

Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, ha richiamato in particolare le necessità degli enti più piccoli, che potranno contare su percorsi formativi mirati e su un supporto stabile. Per il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, la continuità tra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia rappresenta invece una condizione essenziale per garantire percorsi inclusivi e di qualità.

A coordinare l’attuazione delle attività sarà una Cabina di regia guidata dalla Regione Piemonte, con compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione. L’organismo dovrà accompagnare lo sviluppo delle azioni previste e favorire un modello organizzativo condiviso su tutto il territorio regionale.