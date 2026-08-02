Cerrione, proseguono le gite estive: tappa a Barolo FOTO

Proseguono le gite estive del comune di Cerrione. Nella giornata di ieri, 1° agosto, 50 residenti anziani del paese si sono recati in visita al WiMu, il Museo del Vino di Barolo. L’esperienza è stata emozionante e ha lasciato un gradito ricordo in tutti i partecipanti.

Al termine, pranzo in compagnia dove uno squisito trionfo di cibi e vini delle Langhe ha reso indimenticabile l’intera giornata. Alla sera, stanchi ma felici, il ritorno a casa con una buona storia da raccontare e condividere con amici e parenti.