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Valle Cervo | 30 luglio 2026, 12:40

Francesco d’Assisi nella letteratura e nella musica, se ne parla a Rosazza

Francesco d’Assisi nella letteratura e nella musica, se ne parla a Rosazza

Francesco d’Assisi nella letteratura e nella musica, se ne parla a Rosazza

Francesco d’Assisi nella letteratura e nella musica. È il titolo della lectio magistralis tenuta dal professor Stefano Ceffa, in programma alle 21 di questa sera, giovedì 30 luglio. L’evento si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Rosazza.

g. c.

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