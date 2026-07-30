Francesco d’Assisi nella letteratura e nella musica, se ne parla a Rosazza

Francesco d’Assisi nella letteratura e nella musica. È il titolo della lectio magistralis tenuta dal professor Stefano Ceffa, in programma alle 21 di questa sera, giovedì 30 luglio. L’evento si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Rosazza.
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