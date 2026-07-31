I coscritti del ‘76 si ritrovano a Coggiola per festeggiare i primi 50 anni

Una serata all'insegna dell'amicizia, dei ricordi e della voglia di stare insieme. Nei giorni scorsi i coscritti della classe 1976 di Coggiola hanno organizzato una cena speciale per celebrare il traguardo dei 50 anni, ritrovandosi nel paese dell’alta Valsessera che li ha visti crescere.

L'iniziativa ha riunito compagni che hanno condiviso gli anni delle scuole elementari e medie. “Abbiamo trascorso alcune ore insieme dopo tanto tempo – spiegano - Tra sorrisi, aneddoti e fotografie, la serata è stata l'occasione per ripercorrere i momenti più significativi dell'infanzia e dell'adolescenza, ricordando episodi vissuti tra i banchi di scuola e nelle vie di Coggiola”.

L'atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: un momento semplice ma ricco di significato, capace di rinsaldare legami che il tempo non ha cancellato. Per molti dei partecipanti è stato un modo per ritrovare amici di lunga data e condividere il percorso di vita compiuto in questi cinquant'anni.

“La cena si è conclusa con la promessa di ritrovarsi presto – concludono - Iniziative di questo tipo rappresentano un'importante occasione di aggregazione”.