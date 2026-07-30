Graglia, torna “Mille e 1 nota”: nove appuntamenti tra musica e letteratura

Dall’8 al 16 agosto torna a Graglia “Mille e 1 nota”, la tradizionale rassegna giunta alla trentaseiesima edizione. Gli eventi si svolgeranno principalmente al Casolare dei Campra, in via del Canale 3, con alcune iniziative ospitate anche nella Chiesetta di Campra, nella Casa di riposo Graglia e Muzzano e nella parrocchia di Santa Fede.

Il cartellone, intitolato “Musica, divinamente musica”, comprenderà concerti pianistici, esibizioni di fisarmonica, un appuntamento per clarinetto e pianoforte, un duo di cantastorie e un quiz musicale. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla letteratura e alla spiritualità, con la lettura di testi ispirati o dedicati alla Madonna.

Gli spettacoli avranno generalmente inizio alle 21. Fanno eccezione gli incontri del 12 e del 15 agosto, in programma rispettivamente alle 15 e alle 11.30. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.