Candelo, affidati i lavori per la realizzazione del nuovo ossario e cinerario al cimitero comunale

L’amministrazione comunale di Candelo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ossario e cinerario sul lato nord del cimitero comunale di Candelo.



L'opera prevede un investimento complessivo di 105.000 euro e la creazione di 60 nicchie cinerarie, 88 cellette ossario. L'intervento è finanziato con risorse dell'avanzo di amministrazione, confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, e consentirà di ampliare e migliorare i servizi cimiteriali, rispondendo alle esigenze della comunità.

"Il cimitero comunale è un luogo che merita attenzione e cura. – dichiara il sindaco Paolo Gelone – È un investimento che coniuga rispetto per i luoghi della memoria e buona amministrazione delle risorse pubbliche".

L'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino, spiega: "L’intervento risponde alla crescente necessità di nuovi spazi per la conservazione delle ceneri e dei resti mortali, in linea con l’evoluzione delle pratiche funerarie e con le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale. Il nuovo manufatto sorgerà lungo il muro perimetrale nord del camposanto, in un’area già individuata dalla pianificazione cimiteriale comunale come destinata a questo tipo di utilizzo".



Il progetto riprende le caratteristiche architettoniche e costruttive dell’analoga struttura realizzata nel 2024, garantendo uniformità estetica e funzionale all’interno del complesso cimiteriale.