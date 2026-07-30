Rocambolesco incidente all’uscita della Super, una persona estratta dall’auto FOTO

Rocambolesco incidente stradale all’uscita di Cossato in direzione di Masserano. A rimanere coinvolte nello scontro, stando alle prime informazioni raccolte, tre autovetture per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17 di oggi, 30 luglio. Sul posto sono giunti velocemente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i primi soccorsi ai conducenti. Uno di loro sarebbe perfino stato estratto dalle lamiere del proprio mezzo.

In seguito, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Non sono note, al momento le loro condizioni di salute.

Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Cossato, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, ora rallentata ma scorrevole.