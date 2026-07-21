Rally & co, 2° posizione nella Coppa Scuderie al Campagnolo FOTO

Il Rally Campagnolo, gara valida per il Campionato Italiano Rally Autostoriche da Isola Vicentina, ha portato bene alla scuderia Rally & co che, grazie ai suoi 3 equipaggi in gara, ha colto la seconda posizione nella Coppa Scuderie.

Grande prestazione per Luca Delle Coste e Giuliano Santi che, sulla Ford Escort RS numero 24, sono saliti sul palco vincitori assoluti nel 2° raggruppamento, 8° nella classifica assoluta capaci in ben 5 prove speciali di stare nella top ten.

Gara stupenda anche per Simone Lanfranchini e Alessandro Merlo che, su Porsche 924 Carrera GT, hanno vinto il 3° raggruppamento cogliendo una grandiosa 11° piazza assoluta.

Su Ford Escort RS al traguardo anche Pierluigi Porta e Adolfo Fornara 28° assoluti, primi di classe 2000 e 5° nel terzo raggruppamento: per loro una gara in costante crescita che ha pagato sul palco di arrivo il duo over 60.