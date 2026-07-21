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Motori | 21 luglio 2026, 09:20

Fuoristrada, Serena Rodella sfiora il podio in Toscana FOTO e VIDEO

Fuoristrada, Serena Rodella sfiora il podio in Toscana FOTO e VIDEO

Fuoristrada, Serena Rodella sfiora il podio in Toscana FOTO e VIDEO

Si è svolta questo fine settimana a Pontremoli, in provincia di Massa, la quinta e penultima prova del trofeo Italia Msp. Presente la driver biellese Serena Rodella che, con la sua Mini TDI seguita da F-Power, ha fatto segnare dei buoni tempi che per pochi secondi l'hanno tenuta fuori dal podio. 

Una prova difficile svolta in un crossodromo con salti fatti per le moto che hanno messo a dura prova gli iscritti alla manifestazione. Appuntamento a settembre ad Armeno per la chiusura della stagione 2026.

Redazione g. c.

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