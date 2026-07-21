Fuoristrada, Serena Rodella sfiora il podio in Toscana FOTO e VIDEO

Si è svolta questo fine settimana a Pontremoli, in provincia di Massa, la quinta e penultima prova del trofeo Italia Msp. Presente la driver biellese Serena Rodella che, con la sua Mini TDI seguita da F-Power, ha fatto segnare dei buoni tempi che per pochi secondi l'hanno tenuta fuori dal podio.

Una prova difficile svolta in un crossodromo con salti fatti per le moto che hanno messo a dura prova gli iscritti alla manifestazione. Appuntamento a settembre ad Armeno per la chiusura della stagione 2026.