Sagliano, storia biellese nelle foto d'archivio: il monumento a Pietro Micca

L’immagine che pubblichiamo oggi documenta il monumento dedicato a Pietro Micca a Sagliano Micca, eretto a oltre un secolo dal suo atto eroico durante l’assedio di Torino del 1706. Per lungo tempo la figura dell’eroe rimase in secondo piano, ma nella seconda metà dell’Ottocento venne riconosciuto e celebrato anche nel suo territorio d’origine.
La realizzazione del monumento fu promossa da un comitato locale costituitosi nel 1876, che avviò una sottoscrizione pubblica. Il progetto scelto fu quello dell’artista Giuseppe Maffei di Graglia, sostenuto con decisione da Federico Rosazza, che contribuì in modo determinante coprendo gran parte delle spese.
L’opera, costruita dagli scalpellini dell’Alta Valle Cervo, si presenta come un bastione simbolico della Cittadella di Torino, arricchito da un altorilievo in marmo di Carrara scolpito da Luigi Vimercati, raffigurante il gesto eroico di Micca. Sopra il basamento si innalza una colonna decorata con cannoni e simboli sabaudi, a sottolineare il legame con la storia nazionale.
Il monumento fu inaugurato il 29 agosto 1880 alla presenza del re Umberto I, sancendo ufficialmente la memoria pubblica di Pietro Micca e il suo ruolo nella storia.