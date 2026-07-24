Dalla Città ai Pascoli, in molti al percorso in bici tra Pralungo e Tollegno

Buona la prima per il giro promozionale del percorso denominato "Dalla Città ai Pascoli". Alla partenza, avvenuta nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio, erano presenti anche i sindaci Daniele Ghisio (Tollegno) e Raffaella Molino (Pralungo), insieme all'assessore Andrea Mantovani, che ha seguito da vicino l'evoluzione del progetto.

Il momento del via è avvenuto dalla località Bazzere, dove è stato allestito anche un mini percorso dedicato alle biciclette.

Una ventina di ciclisti, alcuni dei quali con biciclette a pedalata assistita, hanno percorso insieme un itinerario davvero suggestivo: strade immerse in un contesto rurale, tra boschi, scorci panoramici, paesaggi bucolici e caratteristici quartieri residenziali. A detta dei presenti un'esperienza piacevole e coinvolgente, che ha permesso di valorizzare il territorio e le sue bellezze, sicuramente da ripetere.