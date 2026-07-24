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Ciclismo | 24 luglio 2026, 11:20

Dalla Città ai Pascoli, in molti al percorso in bici tra Pralungo e Tollegno

Dalla Città ai Pascoli, in molti al percorso in bici tra Pralungo e Tollegno (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Dalla Città ai Pascoli, in molti al percorso in bici tra Pralungo e Tollegno (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Buona la prima per il giro promozionale del percorso denominato "Dalla Città ai Pascoli". Alla partenza, avvenuta nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio, erano presenti anche i sindaci Daniele Ghisio (Tollegno) e Raffaella Molino (Pralungo), insieme all'assessore Andrea Mantovani, che ha seguito da vicino l'evoluzione del progetto.

Il momento del via è avvenuto dalla località Bazzere, dove è stato allestito anche un mini percorso dedicato alle biciclette.

Una ventina di ciclisti, alcuni dei quali con biciclette a pedalata assistita, hanno percorso insieme un itinerario davvero suggestivo: strade immerse in un contesto rurale, tra boschi, scorci panoramici, paesaggi bucolici e caratteristici quartieri residenziali. A detta dei presenti un'esperienza piacevole e coinvolgente, che ha permesso di valorizzare il territorio e le sue bellezze, sicuramente da ripetere.

Redazione g. c.

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