Valle Elvo, avanti il progetto per aiutare gli anziani: servizi di assistenza e connessione sul territorio

Nuove iniziative per sostenere la popolazione anziana della Valle Elvo. Prosegue il percorso legato al progetto PACT Valle Elvo, nato con l’obiettivo di creare una rete di assistenza e connessione dedicata alle persone più fragili residenti nei Comuni del territorio.

L’iniziativa coinvolge in particolare i Comuni di Netro, Graglia, Muzzano e Donato e rientra tra gli interventi finanziati attraverso risorse regionali nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027.

Tra gli obiettivi del progetto ci sono il sostegno alla domiciliarità, il miglioramento dell’accesso ai servizi e la possibilità di offrire maggiore vicinanza alle persone anziane che vivono nei piccoli centri montani e collinari.

Un tema particolarmente sentito nelle aree interne, dove la distanza dai servizi e il progressivo invecchiamento della popolazione rappresentano una delle principali sfide per le amministrazioni locali.