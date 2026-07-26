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Basso Biellese | 26 luglio 2026, 08:30

Viverone, interventi sul patrimonio comunale: sistemate panchine e opere in ferro

L’amministrazione programma una serie di manutenzioni per migliorare spazi e strutture pubbliche

Viverone, interventi sul patrimonio comunale: sistemate panchine e opere in ferro

Viverone, interventi sul patrimonio comunale: sistemate panchine e opere in ferro

Continua il lavoro di manutenzione del patrimonio comunale. Nei giorni scorsi il Comune ha affidato una serie di interventi destinati alla cura degli spazi pubblici e delle strutture presenti sul territorio.

Tra gli interventi previsti figurano la sistemazione delle panchine presenti sul lungo lago e lavori di manutenzione su opere in ferro a servizio degli immobili comunali.

Si tratta di interventi puntuali ma importanti soprattutto durante la stagione estiva, quando il territorio di Viverone registra una maggiore presenza di residenti, turisti e frequentatori delle aree affacciate sul lago.

La manutenzione del decoro urbano diventa così un elemento centrale per garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici.

redazione c

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