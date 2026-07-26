Valdilana, intervento di sicurezza nella frazione Molino: attenzione a scarico fognario e percorso pedonale

Un intervento per la sicurezza del territorio è stato disposto dal Comune di Valdilana nella frazione Molino.

L'amministrazione ha adottato un provvedimento relativo alla sistemazione e alla messa in sicurezza di un'area interessata dalla presenza di uno scarico fognario e da un percorso pedonale.

L'obiettivo è quello di risolvere una situazione che richiedeva attenzione e garantire condizioni migliori per residenti e utenti della zona.

Gli interventi sul territorio, anche quelli di dimensioni più contenute, rappresentano una parte importante dell'attività quotidiana dei Comuni, soprattutto nelle realtà caratterizzate da numerose frazioni e da una conformazione territoriale complessa come quella di Valdilana.

Il Comune proseguirà ora con le attività necessarie per completare gli interventi previsti e assicurare una maggiore sicurezza dell'area interessata.