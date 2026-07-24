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Valle Cervo | 24 luglio 2026, 16:30

Rosazza, annullata la distribuzione della polenta concia della Pro Loco

Rosazza, annullata la distribuzione della polenta concia della Pro Loco (foto di repertorio)

Rosazza, annullata la distribuzione della polenta concia della Pro Loco (foto di repertorio)

Salta l’evento con al centro la polenta concia della Pro Loco di Rosazza. Lo rende noto la stessa associazione dell’alta Valle Cervo: “L'ordinanza della regione Piemonte dell'8 Luglio scorso sullo stato di massima pericolosità di incendi boschivi è ancora in vigore. Per questo motivo la polenta concia programmata per il prossimo 28 luglio viene annullata. Grazie per la comprensione”.

g. c.

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