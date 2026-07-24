Vigliano, terminato il soggiorno marino di giugno

Sono rientrati da Bellaria, il 5 luglio scorso, i partecipanti al soggiorno marino organizzato dall'Associazione Podistica Vigliano con il patrocinio e il contributo del comune di Vigliano Biellese. Riposati e abbronzati, hanno trascorso due piacevoli settimane.

"Il grande caldo - racconta il presidente dell'Associazione Podistica Gennaro Albanese - si sentiva anche al mare, ma certamente era più sopportabile, grazie alla brezza che in riva non manca mai. Il gruppo era composto da dodici viglianesi (nella foto, ndr): tutti hanno apprezzato l'iniziativa ed il contributo che l'amministrazione comunale eroga agli anziani partecipanti. Ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto e ricordo che fino al 30 luglio è possibile iscriversi al soggiorno marino di settembre".

Il soggiorno marino a Milano Marittima, dal 30 agosto al 13 settembre, prevede 15 giorni in hotel 3 stelle sul lungomare, con intrattenimenti, pensione completa, servizio spiaggia, trasferimento in pullman Gran Turismo, assistenza turistica. Per informazioni e adesioni è possibile contattare direttamente il presidente della Podistica Vigliano Albanese al numero telefonico 349 1023364.



"Gennaro Albanese con l’Associazione Podistica Vigliano svolge un importante ruolo di coordinamento e di presenza costante durante tutta la durata di questi soggiorni marini – è il commento di Elena Ottino, assessore al Sociale - Si tratta di iniziative gradite proprio perché pensate per rispondere alle esigenze degli anziani, con attività ricreative e di socializzazione importanti nell'ottica dell'invecchiamento attivo. Il giudizio positivo sui soggiorni degli scorsi anni ha inciso positivamente sulla partecipazione ed il contributo comunale è un incentivo certamente molto apprezzato".